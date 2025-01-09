台股科技族群 逢低進場

台股近期表現震盪，但台股科技型基金績效相對穩健。

觀察今年來台股科技基金前十強平均績效達1.5%。法人建議，台股科技股上漲動能可期，建議定期定額逢低布局，分散波動風險。

據CMoney統計至8日，觀察全數33檔台股科技型基金今年來績效前十強，包括：新光創新科技、日盛高科技、復華台灣科技高股息、台中銀數位時代、第一金電子、摩根新興科技、元大高科技、永豐領航科技、復華數位經濟、PGIM保德信科技島基金，前十強平均達1.5%。新光創新科技漲2.7%、日盛高科技2.5%、復華台灣科技高股息達2.2%，皆超越台股大盤1.6%績效。

台新投信分析，台股具備AI、先進製程相關題材的公司，AI營運並無轉弱，投資人也許會擔心AI泡沫化問題，但真正該擔心是未來企業不積極投入AI，才是代表AI在產業界沒有未來。

其中，AI、先進製程族群仍是台股長線投資亮點，短線修正應該逢低買進，或選優分批布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，CES展仍在進行當中，最新科技趨勢題材有利相關AI、消費性電子族群表現，題材發酵下仍有助台股維繫上漲動能，後續觀察外資期貨空單及量價變化，由於台股基本面題材持續熱絡，將有助台股上演元月紅包行情。

展望後市，PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF基金擬任經理人張芷菱表示，在科技產業革新推升之下，不僅讓台股整體市值持續成長，不少產業龍頭指標市值也同步上升，且獲利成長動能受惠於搭上AI供應鏈表現強勢，包括企業現金流量、股東權益報酬率等營運效率提升、EPS預估成長性看漲，進而挹注股價上漲空間鮮明。

今年CES大展主題性與延伸性題材多元，讓市場看到更多AI帶來的應用面，也讓市場更為期待16日晶圓龍頭大廠的法說會，預期能帶來正面訊息，有助於提振台股春節後開紅盤行情。