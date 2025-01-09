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金融基金 2025聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

美國新任總統川普將於20日上任，市場資金持續尋找產業投資亮點，因川普有望鬆綁金融監管，金融業發展備受關注。投信法人表示，2025年金融市場將迎來結構性投資機會，銀行股和金融債具投資價值，可透過金融相關基金逢回布局。川普再度當選美國總統後，比特幣狂飆，在2024年12月創下10.7萬美元新高後，隨後受聯準會轉鷹的打壓而跌破10萬美元。

第一金Fintech金融科技基金經理人張銀成指出，2025年聯準會持續降息循環，加上川普政府對金融科技監管、交易的友善態度，市場對於比特幣的需求依然強勁，比特幣減半所帶來的供給缺口仍是推升價格的動能，2025年整體金融科技新創 IPO、企業收購受惠川普開放政策，可望持續推展，金融新創前景備受期待，加上監管放鬆有利交易熱絡，企業在加密貨幣基礎布建也有利產業布局。對於近期比特幣拉回，影響金融科技信心。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明看好金融市場投資機會，因高利率環境有利於銀行業擴大利差收入，美國經濟韌性將帶動貸款需求增長，美國大型銀行資本適足率良好，股票回購規模預計將以超過15%速度增長，凸顯金融股投資價值。

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