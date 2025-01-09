美股市值型ETF 紅火

美股2024年獨領風騷，帶動美股市值型ETF績效、規模及受益人數揮出全壘打，其中又以聚焦成長主題ETF表現最為突出，績效達三至四成超越大盤，規模翻倍成長，受益人數增加逾萬人。

美股四大指數去年皆收紅，據統計，那斯達克、標普500指數上漲28.6%、23.3%最為突出，進一步帶動美股市值型ETF表現，復華S&P500上漲43.9%最為亮眼，富邦NASDAQ、元大S&P500、永豐美國500大漲幅逾三成，國泰費城半導體、國泰標普低波高息、國泰美國道瓊漲幅也有兩成以上，皆優於美股大盤。

也因為去年股價表現亮眼，同步推升上述ETF規模增長幅度，包括復華S&P500成長、富邦NASDAQ、永豐美國500大、國泰費城半導體、國泰美國道瓊皆呈現翻倍成長。復華S&P500成長、富邦NASDAQ、元大S&P500、國泰費城半導體等四檔受益人數增加逾萬人，成為叫好叫座的代表。

美股市值型ETF 2024年概況

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，AI等成長題材引領美股多頭，追蹤指數為標普500成長指數的復華S&P500成長，去年報酬超越標普500指數逾10%，主要來自成分股除了納入輝達、特斯拉等科技七雄熱門股之外，也涵蓋通訊服務、消費、金融、醫療保健等具成長性產業個股，全方位掌握美股類股輪動及非AI產業成長投資機會。

去年12月美銀美林全球經理人調查，2025年最看好美股表現，各外資投行多看好美股有機會再攀新高。預期AI仍是2025年股市布局主旋律，加以川普政策有利其他產業表現，建議可布局囊括各產業龍頭企業的市值型ETF，掌握美股多元投資契機。

長線來看，AI多頭格局不變，且今年才剛開始，企業基本面無虞前提下，反而更應持續買進。