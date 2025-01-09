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錢進科技基金 添勝算

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
輝達執行長黃仁勳表示若能成功打造AI代理、自駕車等機器人，將是有史以來最大的科技產業，可望帶來數兆美元商機。 （歐新社）
輝達執行長黃仁勳表示若能成功打造AI代理、自駕車等機器人，將是有史以來最大的科技產業，可望帶來數兆美元商機。 （歐新社）

美國科技股去年表現強勁，今年能否延續成長力道、該在何時進場，成為投資人近期熱門話題。據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.37%，上漲機率超過八成。

法人表示，美國科技股仍是今年不可錯過的投資板塊，但選股難度將拉高，投資人可透過經理人操盤的主動型科技基金定期定額投資布局。

美國消費性電子展（CES）本周登場，各大科技巨擘紛紛發表新一代產品，且大多跟人工智慧（AI）應用相關，諸如輝達（NVIDIA）發表Thor自駕運算平台與Isaac Groot機器人模擬平台，超微（AMD）、英特爾（Intel）也發布新一代晶片，適用於商用AI PC或遊戲與內容創作，而高通則將在AI驅動車內體驗上與亞馬遜進行合作，可見AI影響範圍已擴及於工業、汽車、遊戲、數位媒體領域，將延續科技股投資熱度。

那斯達克指數成立來定期定額投資報酬率
那斯達克指數成立來定期定額投資報酬率

輝達執行長黃仁勳則聚焦在「未來世界」，稱世界上有三種通用機器人，包含AI代理(AI Agent)、自駕車、人形機器人，若能成功打造這些機器人，將是有史以來最大的科技產業，帶來數兆美元商機。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，新興創新預告下一個時代可能會產生更多新公司，將利用AI新技術解決各經濟領域難題。

富蘭克林證券投顧表示，除各家科技巨頭積極推出次世代新產品外，隨「川普2.0政府」即將上台，投資人也預期美國優先、投資抵減、放鬆監管等重大政策將有利於創新科技領域，將刺激各家企業更積極投資，並有機會更加活絡併購與初次募集上市（IPO）市場，長遠來看，科技發展確實需要更友善的商業環境，而要參與長期科技創新主題，定期定額投資將是良方。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰也認為，AI是未來三至五年，甚至十年，必須繼續投資的板塊。但不代表每家公司都會成功，因此選股變重要；而企業誰贏誰輸，交給基金經理人幫忙挑選最好。

富蘭克林證券投顧則建議，投資人可以定期定額投資創新科技基金，核心資產搭配美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，打造攻守兼備投資組合。

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