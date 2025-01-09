群益投信統計，全球主要股市2000年來1月平均表現，以東協市場表現相對突出。法人表示，川普即將上任，市場反應政策預期東協國家可望有轉單效益，搭配東協國家經濟穩健，投資前景值得留意，投資人可多留意東協相關基金投資契機。

根據群益投信統計資料顯示，全球主要股市2000年以來1月平均表現前五名分別是越南4.89%、菲律賓2.3%、俄羅斯1.24%、印尼1.09%、新加坡0.92%，加拿大、台灣、墨西哥、泰國、NASDAQ指數也在前十名榜上。投信發行東協相關基金近一季表現，以群益東協成長基金1.04%唯一正報酬表現最佳，近一周全球金融市場動盪，群益東協成長基金也維持0.35%唯一正報酬好表現。

群益投信表示，金融市場降息最受惠的是新興市場，而東協在新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的，現階段全球景氣仍面臨逆風，但觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健。東協區域經濟增長動能未減，東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，東協市場中長期投資前景仍看好。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，多數東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，令經濟復甦前景漸趨明朗；此外，東協各國GDP增長符合預期，惟受外部不確定性上升影響，出口數據表現疲弱，可關注川普政府關稅政策影響程度，可望獲得轉單效益，股市表現亦值留意。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南統計總局發布最新經濟數據，2024年全年GDP成長率為7.1%，明顯高於政府目標上限的6.5%~7.0%，越南國家銀行信貸成長率為15.08%、順利達到官方目標，同時也釋出2025年信貸成長目標為16%，官方表示將有一系列銀行重組計畫以協助實現目標。