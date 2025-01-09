半導體再旺十年 美日台半導體基金 EPS 優於大盤、優先布局

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，AI走向無所不能，最關鍵的零組件半導體是未來十年成長趨勢最為明朗的產業，擁有三強地位的美日台半導體獲利前景看俏，根據統計，2024-2026年美日台半導體廠EPS年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美日台大盤EPS年複合成長率，可逢低布局漲升行情看俏的美日台半導體基金。

蘇聖峰指出，目前AI已廣泛應用於日常生活，在社群平台廣告業務方面，Meta AI月活躍用戶已超過5億，且超過100萬廣告商使用生成式AI製作大量廣告；在電腦軟硬體應用上，最新AI模型的效率較過去模型高出90%；在餐廳發展上，將AI用於招聘，可縮短招聘流程時間75%；在手機應用上，Apple Intelligence大幅提振手機銷量；在網路安全應用上，Chipotle公司上季AI業務占總業務8.5%，本季可望擴大至10.5%。未來十年AI將走向無所不能，也將帶旺半導體龐大商機。