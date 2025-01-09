AI 革命大浪來襲 定期定額投資創新科技領域參與契機

一年一度的國際消費性電子展（CES）正如火如荼展開，包含NVIDIA（輝達）、AMD（超微）、高通、Intel等科技大廠都發表了新產品，其中許多都是為了AI時代的算力、提升生產力、使用體驗所設計，如：NVIDIA發表Thor自駕運算平台與Isaac Groot機器人模擬平台，AMD、Intel也發布新一代晶片，適用於商用AI PC或遊戲與內容創作，高通則將在AI驅動車內體驗上與亞馬遜進行合作，可見AI影響範圍已擴及於工業、汽車、遊戲、數位媒體領域，預期未來AI應用將愈來愈廣，而要參與此一AI革命大浪潮，布局於創新科技領域將是不二法門。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，第三次工業革命為通用技術奠定了基礎，並為第四次工業革命提供支持，包含AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及增強此一觀點，這些新興創新預告著下一個時代可能會產生更多新公司，它們將利用這些新技術來解決經濟各領域的難題，這段巨大的經濟變革時期可能會帶來更多的大型新公司。

Intel在CES展強調全球PC市場仍在成長，主要由三項因素所驅動：（1）龐大且持續成長的整體潛在市場（TAM）；（2）Windows升級換機潮；（3）AI PC帶來的科技創新，而NVIDIA執行長黃仁勳則聚焦在「未來世界」，稱世界上有三種通用機器人，包含AI代理（AI Agent）、自駕車、人形機器人，「它們能完全適應我們的世界，若能成功打造這些機器人，這將是有史以來最大的科技產業」，除改變全球產業結構、推動數位化與自動化全面落地外，還將帶來數兆美元商機，直呼通用機器人將迎來它的「ChatGPT爆發時刻」。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自1968年以來便開始投資「創新」領域，投資經驗豐富且隨時代發展與時俱進，主要布局在具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，目前聚焦於顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，其中的指數級數據主題包含AI、機器學習等題材，而智能機器主題則包含機器人、自動駕駛，一檔基金為投資人掌握市場最主流的投資題材。