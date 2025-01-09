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AI 推動半導體再旺10年 法人建議布局美日台半導體基金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，AI走向無所不能，最關鍵的零組件半導體是未來十年成長趨勢最為明朗的產業，擁有三強地位的美日台半導體獲利前景看俏，根據統計，2024~2026年美日台半導體廠EPS年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美日台大盤EPS年複合成長率，建議逢低布局漲升行情看俏的美日台半導體基金。

蘇聖峰指出，目前AI已廣泛應用於日常生活，在社群平台廣告業務方面，Meta AI月活躍用戶已超過5億，且超過100萬廣告商使用生成式AI製作大量廣告；在電腦軟硬體應用上，最新AI模型的效率較過去模型高出90%。

蘇聖峰說，另外，在餐廳發展上，將AI用於招聘，可縮短招聘流程時間75%；在手機應用上，Apple Intelligence大幅提振手機銷量；在網路安全應用上，Chipotle公司上季AI業務占總業務8.5%，本季可望擴大至10.5%。蘇聖峰強調，未來10年AI將走向無所不能，也將帶旺半導體龐大商機。

蘇聖峰表示，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。

蘇聖峰指出，分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率（CAGR）達83%，優先布局同時囊括半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，可全面掌握半導體的漲升行情。

AI 半導體 台半

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