2025第1季基金投資趨勢／美國、全球收益基金 重押55%資金

安聯投信表示，美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子。在第1季，建議55%資金配置在美國及全球收益成長基金；20%在智慧城市、人工智慧（AI）等多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

安聯投信指出，預期川普政策不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國。國際貨幣基金（IMF）預估，2025年主要經濟體為正成長。全球經濟仍可望正向表現，投資宜以成長為導向，但須留意川普上任後政策對全球各區經濟的影響。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金全都聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的單一一檔基金，到2024年11月底持有金額7,708億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.76~8.08%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到11月底規模達747億元。

至於安聯全球收益成長基金，除了布局股票（搭配選擇權）、可轉債、非投資等級債之外，也增加投資等級債部位，以期提高投資組合平均信評。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.25%~7.41%。

在主題投資方面，安聯智慧城市收益基金有望受惠於結構式成長主題，投資屬性較積極，目前股票占49.8%，可轉債占35%，債券占14.2%；股票產業分布以資訊科技股占48.7%最多，再來是工業股的17.3%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.85~8.59%。

至於安聯AI收益成長多重資產基金，則由AI團隊結合收益成長團隊，掌握多重收益來源。股票部位以資訊科技、金融及健康護理股最多。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率超過7%。

在純債券基金方面，安聯美國短年期非投資等級債券基金可配置10%。這檔基金到去年11月底規模85.7億元，訴求為獲取長期收益及降低波動率，布局產業多元，涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。

安聯投資級公司債基金則可占5%。這檔基金目前債種以公司債逾九成最多，其次為公債的6%；區域上，90.8%在美債，其他是英國、西班牙等成熟市場債；信評則以BBB等級債占45.3%最多，其次是A級債的35%、AA級債的13%、AAA級債的4.7%。如選擇美元穩定月配息級別，年化配息率超過5%。

台股基金也不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，到2024年11月底，安聯台灣科技基金規模469.3億元、安聯台灣大壩基金251.9億元，安聯台灣智慧基金247.9億元，分別是台股基金第一、三、四名，這三檔基金2024年全年的漲幅也都打敗大盤。

安聯投信台股團隊表示，市場對AI供應鏈高度預期，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，建議持續聚焦具長期成長趨勢，並且關注公司競爭利基及產業供需，同時留意評價面及未來展望。