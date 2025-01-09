基建基金 掀投資熱潮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
去年基礎建設相關類股表現亮眼。 （美聯社）
去年基礎建設相關類股表現亮眼。 （美聯社）

人工智慧（AI）應用持續成長，帶動大量電力需求，根據統計，去年能源基礎建設產業漲幅達37%。投信法人預測資料中心將是推升電力需求的驅動力，環繞大AI產業的能源、輸配電、自建電力等需求成長，也將帶動基礎建設相關基金績效表現。

去年基礎建設相關類股表現亮眼，全年上漲近10%，除了受到AI風潮推升，滙豐投信認為，川普2.0時代的政策可望支持原油天然氣產業，傳統能源限制有機會被鬆綁，並放寬開採石油和天然氣許可限制，顯見基礎建設相關產業將在AI續航及川普政策帶動下，有望延續過去一年的亮眼表現。

2024年基建類股指數報酬 圖／經濟日報提供
2024年基建類股指數報酬 圖／經濟日報提供

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，伴隨AI資料中心和美國製造業回流帶來的電力負載成長，將使美國電力公用事業公司持續面臨電力供不應求的局面。預估到2028年，公用事業公司必須將年度發電量較2023年總量提升7%至26%才能滿足預期需求。

除美國以外，由於新興市場能源需求的成長和全球電氣化趨勢，根據最新麥肯錫報告顯示，全球各產業電力需求預計將持續成長，為公用事業公司帶來穩定的銷售、資本支出及獲利成長。

魏筱倫說明，隨川普將在20日重返白宮，預料將擴大基礎建設計畫、鬆綁傳統能源限制等，相關舉措將有助於提高能源開採、儲存設備與輸配送管線相關投資需求，能源基礎建設周邊類股有望受惠，基礎建設政策也將掀起新一輪的投資熱潮。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕也認為，迎接AI時代，泛AI族群除了硬體、軟體，還有「新基建」。

新基建是環繞AI風潮，業者在興建資料中心時，需要的變壓器、輸配電、自建電力（如小型核電廠）、溫度控制等新基建業者，這些標的主要落在工業股。尤其美國通過《降低通膨法案》後，基礎建設優先採美國製造，帶動這些工業股的營收與獲利上揚。

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