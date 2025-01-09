群益投信看Q1／「蛇來運轉」 掌握股債契機

迎接金蛇年，群益投信昨（8）日發布第1季投資展望指出，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，因此股、債市投資契機兼備，建議投資人可採「蛇來運轉」投資策略來因應。

群益投信分析，「蛇」讀音接近「時」，川普2.0時代即將開啟，投資人可注意受惠於監管放鬆及減稅措施的美股，以及受到川普關稅主義影響較輕的印度股市。「來」代表降息雖趨緩，但趨勢未變，投資人可布局非投等債、次順位金融債等高債息資產。

「運」代表運籌帷幄，投資人可布局多重資產基金，以一檔跨資產、跨市場基金靈活配置因應多變局勢；「轉」則代表可關注享有轉單效益與市場轉機的主題，包括台股基金、東協基金、結合市值與低碳選股的台股ESG低碳ETF。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，降息方向未變，債券違約風險預期仍低。2025年美國非投資級債違約率預期降至1.25%，保持近五年來低位，且遠低於長期違約率均值的3.4%。投資配置上，可把握「先固息，後增益」的投資策略。

美股方面，群益投信國際部主管洪玉婷表示，美經濟穩健，企業營收可望維持溫和成長，且企業成本優化有助帶動利潤率改善。