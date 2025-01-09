瀚亞：投入新興市場時點到

服務業將持續推動全球經濟成長，新興市場的預期成長速度仍快於已開發市場，瀚亞投資指出，儘管通膨與美元走強疑慮猶存，但長期經濟成長動能未有減弱趨勢，投資人應把握新興市場相關基金當前價值絕佳的入場時機。

瀚亞投資（新加坡）投資長Vis Nayar認為，亞洲與新興市場的絕對估值相對已開發市場更具吸引力；同時，新興市場資本支出增加與供應鏈多元化等長期推動因素，有望提升獲利。

印度企業股東權益報酬率正在改善，債務比率也正在下滑，印度企業依舊穩健，印度市場在2024年第4季的修正也為投資人提供更具吸引力的進場時機，由於小型股已漲多，大型股評價比小型股更加誘人。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度制度改革引領產業升級，受惠歐美AI與新興科技趨勢，印度投資機會全面且廣泛；瀚亞印度基金操作靈活配置，基金動態配置各市值股票於投資組合，可望兼顧風險與報酬。

中國股市短期面臨經濟不確定性，美國擬議關稅可能損害經濟成長與人民幣表現，惟股價相對便宜，潛在財政刺激措施可望應對外部挑戰，消費、出口及供給側改革受惠者帶來成長機會。

日本中小型股將受惠於薪資上漲與消費支出的增加，企業改革也將持續，為獲利能力與股價帶來支撐。