全球科技股 中長線看漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI基礎建設完善，帶動生成式AI平台與終端應用的產生。法人表示，隨平台與終端應用產生，可望催生下一波基建投資，市場預估整體AI加速器在 2025年將繼續強勁增長60%至1974億美元，其中GPU晶片占比達85%、客製化晶片ASIC占比則達15%。

2025年CES展開跑，激勵科技股走揚，惟最新公布經濟數據仍強勁，美國十年期公債殖利率急升至4.6%以上，加上CES展利多出盡，導致美股主要指數7日皆墨；但AI需求真實且強勁，各廠也將繼續增加資本支出，全球科技股中長線漲勢可期，建議投資人逢低或定期定額介入。

根據Lipper統計，2025年開年以來，60多檔境內外美國股票基金表現分歧，受惠科技股近日大漲，瀚亞美國高科技報酬達6%；緊追在後的包括摩根士丹利美國增長、富蘭克林高科技、摩根士丹利美國優勢等基金產品。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，軟體業營收可能要在2025年才會有明顯突出，但軟體類股股價動能2024年第4季已轉強，基金操作上已在2024年第4季減持半導體並增持軟體類股，採取更加均衡的配置。

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