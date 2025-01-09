美股基金 今年還有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美國股票型基金2024年繳出亮眼成績單，2025年開年隨美股行情走揚續旺。股市示意圖。 圖／AI生成
美國股票型基金2024年繳出亮眼成績單，2025年開年隨美股行情走揚續旺。股市示意圖。 圖／AI生成

美國股票型基金2024年繳出亮眼成績單，2025年開年隨美股行情走揚續旺。法人認為，由於美股有AI產業成長題材，預估將持續吸引資金流入使美股後市看漲，建議可納入做為股市核心部位，掌握「讓美國再次偉大」的多頭趨勢商機。

據統計，美股費城半導體指數今年來漲幅居全球股市之冠，以科技股為主軸的那斯達克指數表現亦優於標普500、道瓊工業指數，進一步帶動以科技股為布局重心的美國股票型基金表現。

美國股票型基金績效 圖／經濟日報提供
美國股票型基金績效 圖／經濟日報提供

其中包括：法巴美國增長股票、復華美國新星、聯博美國成長入息、瑞銀(盧森堡)美國增長股票、群益美國新創亮點、GAM Star 美國全方位股票基金等基金持股第一大皆為資訊科技類股，在科技股多頭漲勢帶動下，今年來績效表現居類型前茅，拉長至近一年更有三至四成的累積報酬率。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，AI成長趨勢、川普政策受惠族群為美股成長動能雙引擎，有利2025美股企業獲利維持雙位數增長，後續佈局將以資訊科技、通訊服務等成長題材為主軸，搭配非核心消費、金融、工業等降息受惠及川普政策受惠股為輔，掌握美股多元的產業投資機會。

蔡佩珊更指出，AI應用百花齊放，後續發展由布建AI算力、AI模型訓練進入AI軟體應用展開，預期相關執牛耳的美國科技龍頭，仍是布局科技股的重心。

展望2025年首季，凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，美國經濟基本假設為軟著陸，但川普政策具有不確定性，因此股市波動恐加大，可關注實質利率變化。根據過去歷史經驗，只要景氣未步入衰退，在美國聯準會預防性緩降息階段，美股往往能有正報酬表現，因此若遇市場修正，反而是逢低進場布局好時機。

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