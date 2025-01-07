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瑞銀：美股還有上漲空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室（CIO）針對2025年經濟與投資展望指出，美股仍具上漲空間，標普指數預估可望有9至10%漲幅，美國公債與投資級債券也具有吸引力的回報空間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清指出，2025年五大趨向為：美元強勢可能在中短期內持續、貿易關稅可能會在2025下半年上調，經濟可能會在2026年以後受到影響、美股仍有上漲空間，投資級債提供具吸引力的回報並有效管理風險、金價往往隨著債務水準的增加而走高。

鄭汪清表示，今年標普500指數上看6,700點，但過程波動大，如果美國10年期公債殖利率能下降，則標普500指數漲幅可望有9~10%。目前美國10年期公債殖利率約4.6%左右，風險性極低，美國投資級債券的殖利率約5.5~5.6%，預估聯準會今年3月及9月會個降息1碼，因此10年期公債殖利率可望降至4%以下，美國股市應有機會上漲7~8%以上。

美股走強也基於經濟持續成長，美國呈現金髮女孩經濟，即低失業率、低通膨及低利率，經濟走勢趨緩卻不會衰退。鄭汪清認為，科技股還是看好AI相關類股，因川普可能放寬金融監管，所以也可觀察金融股。

鄭汪清預估，大陸、印度、俄羅斯等國央行持續買進黃金，加以民間需求也大，黃金每盎司可能突破2,900美元，一般投資人可以酌量買進黃金ETF。

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