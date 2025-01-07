非投等債 2025年有看頭

美國聯準會（Fed）在2024年9月啟動降息循環以來，美國公債、投資級債券均呈現下跌走勢，美國非投資等級債券則是逆勢上漲。投資專家表示，非投資等級債對利率敏感度低，2025年債券投資宜靠攏非投資級債券，避開長天期產品。

聯準會鷹派降息加上川普新政府的政策不確定性，推升殖利率自2024年9月中的低點3.62%一路飆升逾100個基本點，至6日已達4.63%，壓抑全球股債市表現震盪，尤其等待降息資本利得機會的投資人更是大失所望，統計自2024年9月16日以來，美國公債與投資級債下跌3.8~4.1%，其中長年期的20年期以上美國公債與10年期以上美國投資級債更是大跌13%與8%，反觀美國非投資等級債則上漲1.4%。

投資專家分析，在主要債券類別中，美國非投資等級債券存續期較短、僅約3.1年，故對利率敏感度低，最不受利率攀升的壓力影響，因此在利率大幅攀升之際仍能有逆勢上漲表現，至於長天期債券對利率變動非常敏感，因此每當利率攀揚，往往動不動就是雙位數的跌幅。

根據境外基金觀測站截至2024年11月底資料顯示，國人淨申購前五名的境外非投資等級債券型基金，近一年與近兩年報酬率約在15%左右與23%以上，其中，富蘭克林坦伯頓公司債基金深獲國人喜愛，國人投資比重高達近六成，而其績效也高居第一。

財富管理中心表示，該基金秉持聚焦品質與精選持債策略，避開競爭激烈與長期趨勢下滑產業，長期績效表現穩健，且在近期增加9.5%配息率的股份，更有利於投資人的現金流規劃需求。

一般認為，儘管川普新政府眾多政策仍有高度不確定性，其親商與刺激經濟的態度應無庸置疑，預期2025年美國經濟可望有更強勁的成長，利率可能也將維持於相對高檔，專家建議，債券投資宜靠攏非投資級這類利率敏感度低且與經濟成長連動高的類別，避開長天期債，並可酌量搭配高評等與較短期債券以防範地緣政治或不可預期的風險。