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印度基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

印度股市近半年自高點回落，走勢較疲弱。投信法人表示，印度央行持續性收回過多流動性，成功抑制通膨，印度經濟仍可維持快速成長；2025年全球市場充斥著諸多不確定性，印度影響程度較小，相關基金可留意布局時機。

瀚亞投資（新加坡）投資長Vis Nayar表示，有鑑於投資人憂慮印度經濟成長動能放緩與市場評價過高，主動式管理尤其重要；印度企業依舊穩健，股東權益報酬率改善，債務比率也逐漸下滑；印度股市2024年的修正也為投資人提供更吸引的進場點。

全球市場2025年將面臨五大挑戰，包括：川普即將上任，新政將帶動全球更加挑戰的經濟氛圍；中國的起落；科技與AI蓬勃發展與普及；地緣政治風險；企業轉型與股東回報。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度內生性經濟足以帶動自身需求升級，估計受美國的影響較低；AI科技演進，歐美也將增加IT資本支出，印度IT業可望從中受惠。

林庭樟說，外資在2024年大量流出印度股市，比重來到近年新低，但印度市場是新興市場中提供較高股東回報的市場，隨時可能迎來獲利調升、資金流入的機會，有望激勵股市上漲，建議投資人可定期定額布局印度基金。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，雖然先前印度股市受到部分企業財報表現未如預期的干擾而受制，不過隨著市場已反應相關訊息，加上印度最新的經濟數據顯示成長動能仍佳，在主要經濟體中經濟增速最強勁。

同時印度企業獲利可望保持雙位數增長，搭配政府持續推動經濟與產業改革政策，通膨受控也令印度今年降息機會提升，就基本面和政策面而言，皆有助支持印度經濟與股市表現。

在投資布局方面，可持續留意金融、科技、消費等族群表現。

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