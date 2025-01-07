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2025第1季基金投資趨勢／純股票資產 重押85%資金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
中信投信第1季精選基金
中信投信第1季精選基金

中國信託投信表示，全球將迎接川普2.0時代，美國聯準會（Fed）放緩降息步伐，但經濟軟著陸態勢不變。在第1季的投資組合中，85%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的美股、台灣高價股及越南股市，搭配具趨勢題材的金融股，15%配置在高品質債券，以降低投資組合波動。

中信投信分析，隨著Fed陸續降息、總體經濟與企業獲利穩健，加上「美國優先」為川普施政主軸，完全執政下的政策利多如降稅、去監管等將持續有利於美股多頭氣氛。

中信投信表示，在投資組合中，美股可占45%，配置中國信託美國聚焦成長基金、中信美國創新科技（009801），這兩檔都將於元月13日開募。其中，009801主打高研發、高動能和高營業利潤率，最大成分股輝達預計比重高達20%，稱霸所有ETF，其次是微軟的15.6%、亞馬遜的10.5%。

科技產業仍是未來投資主軸，大型科技股、尤其是輝達等七巨頭，未來各季的獲利年增率預計續佳。美銀經理人調查也顯示，大型科技股目前為市場共識看好的區域。進一步觀察S&P 500排除七巨頭後的493檔個股，可望於2025年逐步加速獲利成長，有機會創造更多業績驚喜。

人工智慧（AI）相關創新應用百花齊放，市場持續看好AI及機器人主題的基本面。

中信投信指出，隨AI伺服器預估產量提升，對CoWoS先進封裝的需求隨之攀升，市場也逐季調高對CoWoS的產能預估。到2026年底，CoWoS月產能預估將以年複合成長率88%的速度成長至12萬片。

中信投信指出，中信小資高價30 ETF持有八大CoWoS概念股，包含台積電、京元電、旺矽、穎崴、家登、中砂、萬潤及辛耘，有望受惠最深，建議配置20%的資金，以享受AI浪潮為台灣半導體科技股帶來的利多。

金融股也可望受惠於川普2.0，中信投信建議可布局10%在中信特選金融ETF，以掌握美國大型銀行股多頭成長契機。Fed緩慢降息，也將同步改善銀行的融資與槓桿成本，有利提升獲利能力，可望為投資銀行的交易、IPO與併購收入迎來復甦。

中信特選金融ETF成立於2022年8月，目前以美股占81.5%最多，其次是英股的9.6%；前五大成分股為摩根大通（10.2%）、美國銀行（8.4%）、富國銀行（5.8%）、標準普爾（5.45%）、摩根士丹利（5.42%）。

另外10%可布局中國信託越南機會基金。這檔基金成立四年多，備受國人青睞，規模已達228億元。基金以金融股占39%最多，其次是原物料股的15.7%、不動產股的14.4%、資訊科技股的10.5%。

中信投信表示，川普於競選期間提出的關稅保護政策令市場不安。根據高盛最新報告，若美國再度加徵關稅，恐使全球國內生產毛額（GDP）成長率下滑0.9個百分點。不過，越南是少數可能因此受惠的國家，因為更多廠商可能選擇在越南設廠。彭博資訊預測，在2024年及2025年，越股企業獲利平均將成長25.8%，高於多數鄰近市場。

在債市方面，整體市場對現金流的渴求依然強勁。中信優息投資級債ETF成立半年多，規模已達322.4億元，採季配息，一年來的年化配息率介於5.08~6.24%。

中信投信指出，市場資金已連續58周淨流入投資級債基金，目前投資等級債的殖利率仍在6%高位，正是適合布局的時機。

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