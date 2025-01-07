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越南基金 價值浮現

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

隨著政策紅利逐步顯現及外資限制放寬，2025年越南股市將迎來反彈良機。投信法人表示，在川普2.0時代新國際局勢下，基於維護美越經貿關係、經濟動能強勁、美元指數可望觸頂、外資加碼加速基礎建設升級等理由，看好越南經濟潛力，越南基金投資價值備受期待。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，經濟利好持續帶動越南股市，面對川普可能重返白宮並加徵關稅越南已採取積極因應措施，維護美越經貿關係。此外，越南政府積極推動經濟改革並改善投資環境，已成功吸引國際企業投資。

張晨瑋補充，輝達將在當地設立AI研發及數據中心，此外，日本貿易振興機構（JETRO）調查也顯示，56%在越日本企業計劃擴大投資。越南政府亦計劃在2025年前投入逾300億美元於基礎建設，有利於帶動產業升級，協助越南邁向高附加價值生產模式。

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