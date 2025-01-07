日半導體股 中長線看俏

CES展開幕，提振市場對半導體與AI題材信心，相關股領漲。其中，日本半導體設備東京威力科創大彈11.2%，推升日本半導體指數盤中一舉彈升逾6%，帶動日經225指數重新回到4萬點之上，達40,083點。法人認為，日本半導體中長線持續看俏，可留意相關主題ETF，掌握各類股輪動機會。

日股走揚，日經225指數收漲1.9%、東証指數漲幅也來到1.1%，而主題型ETF表現更勝一籌，尤其半導體相關的台新日本半導體大漲5.1%、中信日本半導體漲4.7%，另外，富邦日本正2漲2.04%、國泰日經225漲1.9%、元大日經225漲1.6%、富邦日本漲1%。

台新日本半導體經理人黃鈺民指出，AI題材讓日本半導體大廠包含東京威力科創等營收2024年年增率優於2023年，惟美國對中禁令等中國未來預期因素，造成2024年部分日本半導體設備廠出現業績佳但股價跌的現象。

不過，著眼逾產業發展基本面來看，AI效應持續，受惠台灣晶圓龍頭大廠持續調升資本支出與日本持續建廠動作，均有助於挹注日本半導體設備表現，可望成為未來日股上攻的領頭羊。即便經過7日的強彈，日本半導體股從2024年7月中高點至今修正約35%，評價面仍具吸引力，可伺機找布局機會。

國泰日經225經理人游凱卉表示，受日圓套利交易平倉衝擊，日經225指數一度回檔約25%，但2024年8月後上漲動能再啟，現於4萬點上下徘徊，同樣追蹤日經225指數的國泰日經225，近2年也上漲約5成，後市看好日本證交所推出的公司治理改革計畫將進一步發酵，改善整體日企體質、延續獲利增長動能。

惟日股主題型股票漲勢輪動頻繁，難以掌握進出場時機。國泰日經225成分股包括日本半導體設備軍火庫東京威力科創、全球最大汽車製造商豐田、軟銀集團等各產業重量級巨頭，布局投資整體向上有望的日股大盤，更能掌握日後輪動的成長趨勢。