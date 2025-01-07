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台股基金十強 紅不讓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股近期連二日受台積電（2330）、聯發科等大型權值股勁揚下，有望將挑戰24,000點大關，更帶動台股主動式基金績效。觀察近三個月台股基金前十強平均績效達10.7%，超越大盤績效1.9倍之多。法人建議，台股上漲動能可期，建議定期定額分批布局，勿盲目追高。

根據CMoney統計至6日，觀察全數198檔台股基金近三個月績效表現前十強，包括：瀚亞高科技、匯豐龍鳳、瀚亞中小型股、統一經建、統一奔騰、統一龍馬基金等皆達10%以上，超越台股大盤5.5%的績效。

值得注意的是，瀚亞高科技、匯豐龍鳳、瀚亞中小型股、統一經建、統一奔騰、統一龍馬基金等，不僅績效介於10.1%至11.8%之間，規模也已達10億元以上（統計至2024年11月止）。

台股基金近期績效表現
台股基金近期績效表現

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國製造業ISM優於預期，顯示選舉後政策的不確定性下降，期待川普新政改善產業，有助於經濟保持擴張，台股方面，外資回補買盤、CES展、財報法說會、美股財報等利多，有望助攻元月行情，基於整體利率環境有利美股與台股，加上經濟基本面有撐，建議投資人站在買方，趁勢布局台股基金，掌握AI後市表現。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤也表示，台股受惠AI趨勢下，展現多頭氣勢。

除了近期美國消費性電子展（CES）外，後市3月的輝達全球頂尖人工智慧展（GTC），各大廠將發表新款AI相關產品和應用，而近期也因應美國新政府可能提高進口關稅，部分NB/PC可能在農曆年前出現拉貨潮，使相關類股受惠，也有機會帶動台股科技股後市表現。

策略上，AI伺服器和相關硬體設備也是值得關注的領域。隨著AI應用的普及，對高性能伺服器和相關硬體的需求將不斷增長，將推動相關供應鏈企業的業績提升。

市場開始將注意力擴散至非AI類股，特別是那些具有低基期優勢的零組件和工業電腦等主題。

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