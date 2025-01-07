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布局軟硬通吃 報酬亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2025年開年大型科技股持續引領股市多頭，聚焦AI等主題的資訊科技股票型基金也同步掌握此波趨勢商機，布局「軟硬」通吃，績優標的近兩年繳出翻倍的亮眼報酬。

生成式AI自2023年橫空出世，受惠供應鏈成為股市當紅炸子雞，儘管去年7月一度因變現能力遭質疑出現修正，不過隨需求火熱、各企業競相投入，股價重返多頭，是去年表現最亮眼族群，行情焦點從最初晶片、伺服器等硬體及算力建置，逐步擴及AI模型及各式軟體應用。

資訊科技股票型基金掌握此波最新的全球科技典範移轉商機，多元化布局創造超額投資報酬機會。理柏資訊統計截至2024年底，投信發行的資訊科技股票型基金拉長時間看，近一年績效多有三成以上，近二年基金報酬率突破三位數，表現突出。

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