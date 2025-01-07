川普2.0美股商機 平衡基金攻守兼備

隨著川普2.0即將上路，「讓美國再次偉大」的口號也將逐漸落實在其政策上，美國經濟成長有利美國股、債市表現，不過因實際內容未定，可能導致股市短期大幅波動，採取股債平衡策略降低風險。根據統計，2024年美國平衡型基金平均漲幅達17%，年化波動度約6.9%，表現不俗，是投資美國市場的好選擇。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國白宮易主，川普2.0對於全球政經情勢影響巨大，投資思維也應由此出發。共和黨完全執政下，對於新任總統川普的政策推動阻力將有所減輕，其中調降稅率被外界視為是有望讓美國經濟再次加速成長的重要引擎。 川普主張全面調降企業稅率至15~20%、全面調降個人稅率至20%，但執行仍需經參、眾兩院同意，以法案形式通過，即便共和黨內有些許雜音，最終應可透過黨內協調取得共識。 川普2.0將透過減稅方式促進投資進而挹注經濟成長、減輕債務壓力，使相關企業利潤得到提振，進一步形成正向循環，有利股市表現，美股估值位於相對高檔，政策的不確定性將使波動度上升。對於投資人而言，選擇股債兼備的美國平衡型基金，可以在美股上漲時參與多頭行情，美股轉趨震盪時可藉由債券部位降低資產波動度，減輕美股回檔時產生的焦慮感。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，美國經濟基礎穩固，在強勁的消費者和健康的勞動市場的支持下實現溫和成長。個人可支配收入的增加、股市上漲、現金利息增加以及實際工資成長都預示著未來消費者支出的健康。企業利潤率保持不變，顯示大規模裁員的可能性有限。此外，聯準會（Fed）可以在需要時部署刺激政策，支持軟著陸的預期。

Buckley認為，AI仍然是一個引人注目的主題，隨著資本支出的增加以及對GPU和AI相關基礎設施的強勁需求，基本面訊號正在增強。對於超大規模企業和半導體基礎設施股票保持樂觀看法，有鑑於其成長路徑和合理的資本支出計劃，其估值似乎仍屬合理。除了科技，看好醫療保健股富有吸引力的成長前景和合理的估值，特別是生技和醫療器材，這些次產業的科學突破正在催生多項新療法。

此外，消費服務和金融服務領域也有不錯的投資機會。強勁的勞動市場反映消費者可自由支配支出的樂觀訊息，特別是在旅遊和酒店產業。在金融方面，看好從現金支付轉向卡片支付的持續轉變，相關金融服務領域的企業值得留意。