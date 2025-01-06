12月台股基金近八成打敗大盤 這檔漲幅逾一成居冠

時序進入2025年1月，觀察2024年12月大盤上漲3.47%，連帶推升台股基金績效也水漲船高，統計共有114檔近八成台股基金打敗大盤，其中群益葛萊美基金漲幅10.34%奪下冠軍，擠進前十名的還有群益創新科技、群益中小型股、兆豐電子、統一中小、瀚亞中小型股、兆豐台灣先進通訊、統一經建、元大高科技、街口台灣都有7%以上的好表現。

群益投信表示，台股市投資人最熟悉的市場，不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有標的值得投資，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題；台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定期定額方式進場，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普即將的總統就任與馬斯克即將上任的政府效率委員，他們的一言一行將主導接下來資本市場波動。在科技股方面，拜登的晶片補助法案與電動車/新能源補貼政策皆有可能改變，加上AI GB200遞延利空，短期內科技股可能會有大波動，但中長期AI/半導體是投資雙主軸不變。

在傳產方面，中東停火與俄烏戰爭可能結束有可能帶來下一波基礎建設重建潮，須密切觀察原物料報價與川普調停的狀況。展望2025年，群益對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國大陸需求已見回升，近期大陸市場急單帶動將有利消費性及通訊產品1月出口表現，且預期台灣GDP逐季走升，將有利於台股2025年後市表現。