全球市場觀測站／美非投等債 分批布局

全球股債市2025年第一周多處於震盪整理格局，除適逢新年假期期間交投清淡外，更多的是觀望即將於1月20日就任美國總統的川普所推出政策內容。法人表示，川普減稅政策有利提升企業獲利，對股市有正向效應，因此，即使美股可能受到消息面影響轉趨震盪，投資前景仍持續看好。

上周美國公布PMI與ISM製造業指數，優於市場預期。野村投信表示，雖然川普的移民與關稅政策可能造成通膨壓力，但調降稅率被外界視為是有望讓美國經濟再次加速成長的重要引擎。川普主張全面調降企業稅率至15~20%、全面調降個人稅率至20%，但執行仍需經參、眾兩院同意，以法案形式通過，即便共和黨內有些許雜音，但最終應可透過黨內協調取得共識。

就類股表現來看，上周非必需消費股與科技股回檔幅度較深，不排除因過去一年相關類股漲幅較大，在美股不確定因素上升下，部分資金選擇退場觀望。

債市方面，美國10年期公債自4.6%的高點微幅下滑，惟仍處於近期高檔。野村投信指出，在聯準會12月利率會議鷹式降息後，債市反應較預期強硬的獲利政策，使得美債殖利率走高，由於美國經濟具韌性，通膨也具有黏性，川普上任後的移民與關稅政策對通膨影響仍待觀察，短期內美債殖利率應為區間整理，且不排除受到投資氣氛影響而有小幅上揚的可能性。

2024年亞洲非投資等級債漲幅逾兩成，表現領先其他主要債券，即使近期美國公債殖利率走高，亞洲非投資等級債依然相對抗跌。目前亞洲非投資等級債到期殖利率仍有接近10%的高水準，利差也高達500個基點以上，有助於降低美國公債殖利率波動的影響；加上亞洲信用債券品質持續改善、違約率降低以及中國債券占比大幅下降，從2020年的38.9%至2024年5月僅占6.7%，值得將亞洲非投資等級債納入投資組合中。

中長期而言，美國仍處於降息循環，整體走勢有利於債券表現。建議投資人分批布局，在美債殖利率受消息面影響而上揚時進場，並以非投資等級債為主，參與較高的債息之餘也能在降息時增加資本利得的機會。