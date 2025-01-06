科技股票型商品 占先機

2025年正式進入「川普2.0」時代，預料新上任的川普政府將充分支持美國經濟成長。投信法人表示，過去30年，小型成長股在較佳的製造業成長背景下，表現多優於代表防禦型股票，半導體將成為2025年美股成長火車頭，建議透過科技相關股票型基金彈性布局，搶占產業先機。

具有「科技產業風向球」稱號的消費電子展CES將於7日登場，延續前幾年的人工智慧（AI）主題外，今年更加深入著墨於AI、先進車用等科技的應用場景，輝達執行長黃仁勳將於CES 2025展擔任開場講者，預料將推出新一代顯卡GeForce RTX50系列，以及對車用與機器人業務的最新展望，屆時將吸引各界目光。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，世界半導體貿易統計協會（WSTS）2024年12月發布最新預測，不僅二度上修2024年全球半導體預估出貨總額，並預期半導體2025年總產值仍可望有兩位數百分比的強勁成長，全年產值將進一步來到接近七千億美元的史上新高水準。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，各地區半導體市場與半導體次產業類別均將繳出正成長成績，代表全球半導體產業處在穩健擴張的正循環周期，當中又以美國與亞太地區成長最熱，次產業則以AI邁入應用階段為主軸，包括直接受惠AI大潮、應用在CPU、GPU及高速傳輸的邏輯IC和受惠新一代消費性電子成長機會的記憶體IC為主要成長領域。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，隨著電動車滲透率持續提升，產業創新趨勢延續，此外，市場關注川普上任後政策方向，在電動車產業方面，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克將擔任政府效率部負責人，有望優先考慮具有成本效益的綠色能源和創新技術，市場推測將有助推動讓美國本土企業和汽車製造商更容易進行的永續實踐法則，促進美國電動汽車公司的競爭優勢，帶動電動車產業發展。