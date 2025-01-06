台股基金 八成勝大盤

2024年12月台股集中市場加權指數上漲3.4%，連帶台股基金績效也水漲船高，統計共114檔近八成台股基金打敗大盤，前十名都有7%以上的好表現，建議投資人定期定額布局台股基金。

群益投信表示，台股是投資人最熟悉的市場，不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資標的，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式，且台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金作為投資工具。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，美國準總統川普與特斯拉創辦人馬斯克的一言一行將主導接下來資本市場波動。科技股方面，拜登的晶片補助法案與電動車、新能源補貼政策皆有可能改變，加上人工智慧（AI）伺服器GB200遞延利空，短期內科技股可能會有大波動，但中長期AI、半導體是投資雙主軸不變。

台股基金12月績效前十名 圖／經濟日報提供

傳產方面，柯鴻旼認為，中東停火與俄烏戰爭可能結束，有機會帶來下一波基礎建設重建潮，須密切觀察原物料報價與川普調停狀況。整體而言，群益投信對2025年電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，近期中國市場急單帶動將有利消費性及通訊產品1月出口表現，且預期台灣國內生產毛額（GDP）逐季走升，將有利於台股2025年後市表現；類股方面，AI ODM、光通訊、散熱、IP、ASIC及零組件等相關族群拉回仍站在買方，看好電子產業持續受惠AI需求帶動相關次產業如光通訊、散熱、AI ODM及關鍵零組件等；非電部分，重心將以機器人相關的電機、工具機等為主。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，第1季為產業傳統淡季，且適逢農曆年，研判台股短線上漲空間不大，盤勢也將呈現區間震盪，中小型股的機會較多。CES大展、川普上任及台積電（2330）法說都將於元月登場，消息也將左右盤勢，區間震盪機率偏大，惟AI持續發酵且川普新政可受惠於轉單效應，台股2025全年仍中性偏向正面看待，建議投資人可伺機布局；AI、網通、車用半導體、景氣循環性產業等族群將是第1季主流。