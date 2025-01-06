股債混搭 應對川普2.0

川普將於20日就任美國總統，全球金融市場屏息以待。法人預期，全球主要國家經濟仍可望穩健成長，歐美也都進入降息循環，整體有利於股市等風險資產。不過，經濟政策變數多，加上主要股市漲幅已大，一有風吹草動，市場將跟著大幅波動，建議以優質股票搭配優質債券的多元布局策略，是因應不確定環境良方。

川普贏得選戰後，投資人積極看多美股前景，資金大量流入美股基金，與2024年初擔心大選不確定的心態形成強烈對比。EPFR統計，在2024年頭兩個月，美股基金淨入34億美元，低於日股基金的52億美元、印度基金的107億美元、科技基金的141億美元、中國大陸基金的446億美元。

然而，時至2024年11月及12月，美股基金席捲1,740億美元。同期間，在其他市場中人氣最佳的陸股基金淨流入金額只剩22億美元，最弱的日股基金則失血100多億美元。

美股基金強勢吸金，台股基金也不遑多讓。EPFR統計，在所有新興市場基金中，以2024年淨流入金額占基金總規模比重來看，台股基金以逾60%高居第一，EPFR分析是因為台股在AI趨勢中扮演中心角色。

陸股基金去年淨流入金額占基金總規模近四成，印度基金則超過25%，也都很突出。EPFR指出，陸股基金去年全年吸金金額創新高，印度則受惠於經濟規模將超過日本成為全球第四大。

不過，富達永續存股優勢策略團隊提醒，如果對企業的成長預期過度樂觀，容易受到意外的負面消息拖累，尤其AI股的評價修正及對美國政策期待落空，都可能使漲多的類股修正。

貝萊德資產管理指出，全球經濟正處於結構性轉變之中，長期走勢可能改變，讓前景不確定性更高。在新局勢中，傳統公債無法再穩定抵禦風險資產下跌。因此，投資人可考慮將黃金和比特幣等新型資產納入投資組合，掌握不同來源的報酬。