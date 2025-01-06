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台美科技基金 超人氣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投信法人看好以科技股為主的成長股仍將強者恆強，近期新募產品全都以成長為訴求。（路透）
投信法人看好以科技股為主的成長股仍將強者恆強，近期新募產品全都以成長為訴求。（路透）

進入2025年，年初樂觀投資情緒高昂，國內投信看好科技成長股的成長動能，近期新募及新送件基金鎖定科技股，尤其是美國及台股科技股。另外，市值型ETF重振雄風，農曆新年後新募的兩檔台股ETF全都是市值型ETF。

全球主要股市2024年亮麗封關，不少股市創下歷史新高，包括台股在內。最近股市出現獲利了結賣壓，反映投資人擔心川普將上任帶來的不確定因素。

不過，投信法人看好以科技股為主的成長股仍將強者恆強，近期新募產品全都以成長為訴求。

本月13日將有兩檔ETF、一檔共同基金同步開募，即中信NASDAQ（009800）、中信美國創新科技（009801）、中信美國聚焦成長基金，全都是鎖定美國科技股為主的產品。主要目的皆是為了掌握川普「讓美國再次偉大」政策趨勢下催生的「讓投資再次偉大」投資契機。

投信近期新募基金 圖／經濟日報提供
投信近期新募基金 圖／經濟日報提供

中信NASDAQ追蹤NASDAQ 100指數，與富邦NASDAQ（00662）追蹤同一指數，訴求包括保管費更便宜且會隨著規模增長而調降保管費、發行價格僅10元、每年配息一次。

中信美國創新科技追蹤Solactive美國創新科技指數，更是重押美國大型創新科技股，主打高研發、高動能和高營業利潤率，成分股雖然有100檔，但科技龍頭股比重極高，最大成分股輝達比重更高達20%，傲視所有ETF，其次是微軟的15.6%、亞馬遜的10.5%。

至於中信美國聚焦成長基金，則聚焦美國成長龍頭股，採取集中投資策略。

中信投信指出，雖然美國經濟環境仍有許多不確定因素，但人工智慧（AI）技術應用場景可望持續擴大，美國優質企業在技術及獲利享有優勢，股價仍有表現空間。

在AI大浪潮之下，具備關鍵供應鏈族群的台股也絕對不會缺席。農曆年後將有兩檔台股ETF開募，即富邦台灣旗艦動能50、PGIM保德信臺灣市值動能50，兩檔都是市值型ETF，全強調成長動能。

台股市值型ETF強勢回歸，吸金力道否能打敗高股息ETF，備受矚目。高股息ETF在2024年大吸金，不論是新募集數目或吸金金額，都創下歷史新高，績效則比不上市值型ETF。

ETF 中信 美國經濟

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