基金特蒐／多元信用債 靈活布局

安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）表示，全球市場的情境轉變為較緩和，對信用債是利多。不過，美國準總統川普上任後可能推動關稅及貿易戰，全球將處在利率周期不同調的環境。靈活且主動的投資策略反倒更能因應市場的變化與輪動，從中掌握多元機會。

安聯多元信用債券基金成立於2016年，在2024年全年上漲13.8%，為全球債券基金中第一名。

安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）。 安聯投信／提供。

紐曼小檔案、操作心法、投資小叮嚀

這檔基金以絕對報酬為長期投資目標，透過投資全球債市，以求獲取超越基金績效參考指標的長期報酬。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率超過6.7%，收益率極有競爭力。

安聯多元信用債券基金全球動態布局，同時遵守嚴謹的投資流程，分析標的時不忽略總體評估，並且客製風險控管系統，以抵禦逆風環境。

基金的目標報酬為年化擔保隔夜融資利率（SOFR）+3%，目標年化波動率則是低於3%。

紐曼認為，2024年11月以來，全球信貸市場令人振奮。在去年美國大選出現決定性結果後，信貸表現強勁。

川普提議的支出有助於在短期內提振美國經濟增長，但對美國貿易夥伴徵收更高的關稅，也恐削弱歐洲市場前景。

紐曼指出，在新興市場，中國大陸之前宣布一項規模龐大的刺激計畫，雖然政策效應有待再觀察，但此舉無疑是朝著正確方向邁出的一步。

隨著川普新政府的方向變得更加明確，中國政府將有望採取更多行動。

在安聯多元信用債券基金，就信評分布來看，目前以BB級債為最大宗，占34%，其次是BBB級債的33%，以較佳的長期風險報酬比為目標。至於投資組合利差，則介於非投資等級與投資等級之間。

在產業分布方面，安聯多元信用債券基金目前以銀行債占19%最高，其次是不動產9%、通訊服務債8%，以及共同基金與零售債各占6%。

基金參考指標、全球債券基金新台幣報酬率、基金前三大持債

就市場分布來說，以西歐占57%最多，再來是北美25%，其他則是新興市場債，以拉丁美洲債為主。

就債種而言，安聯多元信用債券基金分散布局成熟市場，伺機布局前景改善的新興國家。

在金融債方面，主要布局優先順位債；在非金融債方面，偏重到期日較近的債券。

證券化產品則以非機構資產抵押證券（ABS）及商業不動產抵押擔保債券（MBS）為主。

展望後市，安聯投信認為，儘管未來可能會出現波動，但固定收益市場仍有望在2025年表現良好，主要來自於經濟成長溫和穩定、貨幣政策轉鬆等兩大助力，均為市場提供支持。

從歷史經驗來看，當經濟成長率為1-2%時，信用債的表現較好，因為過高的成長恐怕會帶來貨幣政策的不確定性，而過低的成長通常則是會因為衰退風險增加而導致利差擴大。