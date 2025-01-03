AI相關基金 有利可圖

台股長線走勢仍將緊貼基本面，法人表示，選股不選市仍然是目前最主要的投資策略，避開有題材卻尚無實質獲利貢獻的股票，資金基本上還是圍繞AI，操作不追高且可分散布局以降低風險。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，第1季雖然為傳統電子業的淡季，但2025年正好適逢輝達B系列伺服器大量出貨期，將呈現淡季不淡格局，有望延續多頭士氣，拉回實屬進場契機。

電子股投資標的鎖定半導體、高速運算、生成式AI相關等，傳產股則看好綠能及電網產業。

保德信投資長李孟霞分析，以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，因此預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

展望2025年，台股企業獲利仍有望能維持超過15%的高速成長，科技族群年增幅有望達26%，為類股之最，以未來四季EPS搭配GDP及EPS年增率，以及台股長期平均本益比17倍推估，2025年指數有望再創新高，而大箱型區間高低點位落差4,000點。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，儘管景氣對策信號綜合判斷分數創半年以來新低，不過，領先指標大致持平，顯示國內景氣維持成長。

展望2025年，AI發展除了帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，未來將能享受更高的估值（PE），以目前來說，台股本益比約在17.7倍，高於過去平均的14.91倍。

因此，想布局台股，建議可觀察當本益比低於一個標準差（約為12.81倍至17.02倍）時，是可增持的良機。