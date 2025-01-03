川普2.0來了 抗波動配置當道

川普20日將就任美國總統，多數法人機構預測，今年股債市場波動都加大，尤其川普政府的政策第1季陸續出爐，對全球金融市場帶來波動，全球面對川普的美國優先、調高關稅等保護主義，多先採觀望態度，市場量縮等待進一步明朗化，預估川普就任後，美股和台股逐漸明朗，成交量可望在年後放大。

野村投信表示，2025年全球經濟緩步成長，加上美歐主要市場寬鬆貨幣方向不變，基本面與資金面有利風險性資產表現。

不過，川普政策方向與實施力度仍有高度不確定性，將造成市場波動，受惠政策成長的族群具有投資價值，選股重要性高於選市。

股市看好美、日、台的成長潛力，債市首推非投資等級債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）指出，2025年資產配置方面，由於全球經濟溫和成長，加上資金面相對寬鬆，第1季股市仍有不錯的成長機會，可採取股優於債的配置。

2025年第1季投資建議

惟包括美國在內的許多市場評價面均處於相對較高的水平，因此若遇到消息面的利空如川普政策過猛、地緣政治風險等，市場波動幅度會較大，但美國在降息循環、資金充沛、避險需求的支持下，股市有上揚空間。

至於其他市場，目前各界都在等待川普上任後的政策，個別市場受影響程度不一，亦須視實際政策而定；整體而言，國家、產業、個股表現差異較大。

債市方面，市場可能擔憂川普政策造成通膨上揚，美債殖利率會較為波動，相對看好利率敏感度較低的美國非投資等級債，全球短期債券也值得加碼。

保德信投資長李孟霞表示，預期川普上任後對企業的減稅政策與減少企業監管，帶來利多。

近幾年美國科技業集中發展，微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美四大雲端服務業者表態持續擴大資本支出，可看出AI趨勢成長至2025年仍未出現趨緩。

根據過往經驗，歷次美國新總統上任不會影響既有貨幣政策，因此，預期川普上任、詳細政策頒布之前，通膨大幅升溫機率低，根據CME FedWatch Tool 預估至明年底聯準會降息3碼機率略高於五成。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，目前利率相對緩降，且有可能重蹈1995年、1998年與2019年的中期調整之環境，可透過投資等級公司債收息的特性，提供資產緩衝。

長天期的投資等級債距離到期日較久，殖利率較具吸引力，加上對於利率敏感度高，因此若是期待在降息循環中掌握資本利得的投資人，不妨挑選此類商品。

郭修誠表示，根據標普的統計，有超過半數的標普500指數成分企業在三大信評中的信用等級，落在投資級。

若觀察殖利率，投資等級債多數都有5%以上，而過往被稱為「垃圾債」的非投資等級債殖利率則有接近8%。

然而，根據ICE統計BBB級公司債指數過去30年的違約率，大約為0.19%，遠低於非投資等級債券指數的違約率4.9%。

若將殖利率與違約率進行計算後得出「風險調整後收益率」，BBB級投等債的收益率為5.56%，明顯高出非投等債的2.91%。