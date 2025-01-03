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第1季聚焦兩大科技展會 台股科技基金看俏

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

過去2年受惠AI趨勢，台股展現多頭氣勢，加權指數數次刷新歷史高點。在市場需求強勁的背景下，2025年AI仍將是台股主要成長動能，牛市有望延續。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，第1季科技產業將有兩大展會登場，包括1月的美國消費性電子展（CES）和3月的輝達（NVIDIA）GPU技術大會（GTC），各大廠將發表新款AI相關產品和應用，有機會帶動台股科技股後市表現。

陳釧瑤表示，以AI晶片兩大族群來說，包括輝達GB200及ASIC相關供應鏈。雖然GB200因零組件供應不順及組裝良率問題，使第1季供應鏈的拉貨動能可能不如預期，影響相關類股短線表現。但市場需求保持強勁，供應鏈獲利實現只是遞延到第2季，加上輝達有望於GTC展會發表新產品，相關類股後市仍有表現機會。而ASIC族群受惠雲端服務商加大投入客製化晶片，上半年訂單可見度較高，且拉貨動能相對明確，可望帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

消費性電子方面，陳釧瑤表示，AI終端產品仍需要領頭羊推出亮眼產品，以激發消費力道。目前智慧型手機市場仍以蘋果為主，第3季將發表的iPhone17將成市場焦點，加上蘋果可能於第2季推出新款SE手機，有利相關供應鏈營運。因應美國新政府可能提高進口關稅，部分NB/PC可能在農曆年前出現拉貨潮，使相關類股有望受惠。另外，輝達將於CES展會發表新款遊戲顯卡，為相關族群帶來正向挹注。

統一投信表示，本月美國即將進行新政府交接，加上農曆年前投資人獲利了結賣壓，可能讓股市出現較大波動。建議投資人利用分批布局或定期定額方式進場，分散投資風險。統一奔騰基金長期表現佳，3年、5年及10年的定期定額報酬率達61.28%、119.16%及289.59%，皆勝過同類型基金平均值。

AI 台股 輝達

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