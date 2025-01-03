境內基金熱銷、智動化策略奏效 鉅亨買基金高資產客戶激增42%

2024年全球主要股市多創下歷史高點，境內外基金(不含 ETF)總規模也同步創新高，較2023年成長15%。國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」公布最新資產規模不僅創高，更較去年成長達38%，其中資產千萬級以上的高資產客戶數更激增42%，是規模成長的關鍵動能。

2024年全球主要股市表現亮眼，尤其台股漲幅近30%，漲幅居亞洲之冠，僅次於美國科技股的33%。根據投信投顧公會統計，截至2024今年11月底境內外基金總規模達新台幣14兆元，創下歷史新高，其中近新台幣6.4元為境內 ETF，主動型基金規模新台幣7.7兆元，較去年成長 15%。

「鉅亨買基金」資產規模也明顯成長，今年來增逾 38%。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，成長關鍵來自三大動能，一是搭上境內基金銷售熱潮；第二是「智動化策略」奏效，進一步提升客戶使用體驗；第三個則是深耕中高資產客戶有成。

張榮仁表示，今年「鉅亨買基金」基金銷量達676億元（截至2024年11月底），較2023年全年成長69%，其中，境內基金銷售更大幅跳升，年銷275億元，較2023年全年的122億元勁揚125%，包括統一、野村、安聯、元大、群益、路博邁、富邦、復華、國泰等品牌基金更成為境內基金銷售主力。這意味著除 ETF 備受青睞，也有一群客戶偏好在基金平台上以主動式基金來掌握台股成長動能，「鉅亨買基金」則成功運用智動化策略，將這股申購熱潮轉化為最重要的成長動能。

張榮仁補充，要在競爭激烈的金融市場脫穎而出，好用的系統界面一直是鉅亨買基金團隊最重要的著力點，而智動化策略背後的思維，就是瞄準線上金融消費者需要專業、效率及良好的投資體驗。因此，「鉅亨買基金」獨家研發各類自動化投資機制，像是自動逢低加碼的「超底王」、母子基金的「鉅寶盆」等旗艦方案。張榮仁表示，適當運用金融科技，開發「反人性」智能工具，不但協助客戶克服追高殺低的人性弱點，更將基金投資轉化升級為更有效率、更有紀律的理財工具。

此外，張榮仁指出，深耕高資產客戶有成，也是一大重點。他表示，今年投資本金逾千萬的高資產客戶中，有六成是既有客戶，另外四成則是今年新入榜的客戶。張榮仁表示，能傾聽客戶的意見調整使用流程，又有專業顧問的服務溫度，確保在投資過程中有人的陪伴，是鉅亨買基金增強高資產客戶認同感的祕訣。