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長天期公債 吸金力十足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2024年底公債約8,500多億元，較2023年底增加4,300多億元，規模增加了一倍；若統計受益人數變化，2024年受益人數增加最多的三檔債券型ETF，也有二檔是長天期公債，顯見長天期公債對台灣債券型ETF投資人依然有很大的吸引力。

不過若觀察2024年受益人數增加最多的十檔債券型ETF，可以發現近一個月、近三個月績效繳出正報酬的兩檔，皆為短天期非投資等級債ETF，且其中的凱基美國非投等債（00945B），更是一、三、六個月短中長期績效皆繳出正報酬。

凱基美國非投等債ETF經理人鄭翰紘表示，市場持續反映川普政策及降息放緩，帶動美債殖利率回彈，公債殖利率在近七個月高檔；考量通膨上行風險升高，及聯準會調高明年底利率預測，在經濟前景持續強韌、債券違約率可望維持低檔前提下，債券布局建議適度放寬信評，透過配置「中間路線」，即中天期（約5-15年）＋中段信評債券ETF，放大債券報酬主要來源的票息收入，降低對存續期間的曝險。

以凱基美國非投等債為例，純粹投資美國企業美元債券，排除CCC等級債券，將企業違約風險調整在可控範圍；在聯準會預防性降息期間，可望發揮中段信評債券的利基。經理人李忠泰指出，現階段全球經濟維持強韌態勢，多數經濟數據優於預期，景氣觸底回溫的看法持續升溫。

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