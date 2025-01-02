跨國多重資產 錢潮湧入

在AI創新科技浪潮帶動下，台股基金成為市場焦點；多重資產策略則因有利應對市場波動而受青睞。據投信投顧公會統計2024年11月，在境內主動式基金中，台股基金單月淨申購73.4億元、名列第一；跨國投資多重資產則以35.1億元位居第二。

其中，主動式台股基金2024年前11個月規模成長14.1%、整體規模逾5,600億元；跨國投資多重資產基金規模更是成長39.8%、規模逼近3,000億元關卡。另觀察境內各類主動式基金規模逾千億元者，非投資等級債券、跨國股票基金與跨國投資組合型平衡型去年前11個月規模成長也有兩位數的表現。

安聯投信表示，美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；鑑於影響2025年初美股表現兩大變數將是聯準會元月例會決議，以及川普就職後首波推動的政策措施，配置上首重以成長為導向，多重資產策略仍是追逐結構式成長契機的較佳應對方式。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫指出，展望2025年，投資人持續於強勢的主題領域尋找成長機會，伴隨企業擴大AI領域投資。儘管市場對川普未來上任後政策前景仍存有雜音，但回歸基本面，AI發展趨勢相當明確且強勁，預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散，以多重資產布局，應是震盪環境中，參與AI投資契機更好的選擇。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，全球景氣保持穩健，股市今年有望延續多頭格局。台美股企業獲利持續成長，加上AI趨勢帶動，相對具表現機會。惟因美國新政府的政策不確定性，可能加劇股市波動。雖然受到聯準會降息預期縮減影響，美債殖利率出現回升，但依照美國經濟及通膨狀況，美債殖利率持續上行空間不大，將於高檔震盪。穩健型投資人可利用多重資產基金布局，並採分批進場或定期定額，分散投資風險。

安聯投信台股團隊指出，受惠於AI熱潮，市場對算力需求不斷提升，但NVIDIA最新AI晶片量產進度不如預期，致使近期部分資金轉向non-NVIDIA、ASIC與其他科技股；美國下屆新總統川普即將上任，相關政策概念股也受到市場關注。