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台股中小基金 擁利基

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股中小型及上櫃基金年度績效前十強平均達30.1%，同時優於台股大盤及櫃買指數績效。法人指出，AI仍是未來主旋律，建議挑選績效良好的相關基金入手，而在短線震盪格局下，利基型小型股將優於大型股，可伺機逢低布局。

根據CMoney統計2024全年度，合計27檔台股中小型及上櫃基金的年度績效前十強依序為：台新台灣中小、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、永豐中小、施羅德台灣樂活中小、國泰中小成長、摩根中小、新光店頭、統一中小、野村中小基金，2024年度績效皆逾24%以上，超越櫃買指數9.3%的2.5倍之多。

台股中小型及上櫃基金年度績效十強
台股中小型及上櫃基金年度績效十強

其中，台新台灣中小、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股基金，三檔績效超過33%以上，更同時超越台股大盤，表現亮眼。台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，雖然近期台股面臨回檔修正，但展望後市，美國聯準會雖可能減少降息幅度，但已排除轉向升息的可能，在經濟成長平穩趨勢不變之下，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，相關供應鏈業績可望成長。

沈建宏指出，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，台股中長線行情持續審慎樂觀，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。在短線趨震盪格局下，個股表現為主，則利基型小型股將優於大型股，因在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，相對抗跌。

展望後市，保德信台股團隊對台股明年展望樂觀，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，台經院預期2025年上半年高階晶片、封測需求與先進製程產能利用率，將隨全球電子業擴大資本支出，進而帶動相關訂單成長，對於具有完整AI供應鏈之台股將帶來多頭挹注。

此外，經歷2018年的貿易戰與製程上的彎道超車後，晶圓代工龍頭已成為全球科技龍頭的重要夥伴，再加上其高度的成本轉嫁能力與管理文化，台灣半導體仍居領先地位；根據保德信預估，2025年台股企業獲利成長將達15.2%，其中電子股維持30%的年增幅高峰。

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