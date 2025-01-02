創新科技型基金 當紅炸子雞

2023年生成式AI橫空出世，造就科技股連兩年大多頭，相關受惠市場基金連二年收紅繳出雙位數正報酬，其中六檔聚焦創新科技主題標的連二年報酬率逾四成，成為基金市場當紅炸子雞。

根據理柏資訊投信投顧公會分類統計，2023、2024年受惠台、美股多頭行情，除各類型台股基金外，聚焦美股、科技主題相關標的表現連兩年雙位數報酬，其中連兩年績效皆超過四成的海外基金共有六檔。

若以規模排序，分別是復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技、路博邁5G股票及富邦AI智能新趨勢多重資產型等基金。若以基金分類來看，有四檔是全球股票型、一檔美國股票型、一檔多重資產型，主要持股以美、台兩地科技股為大宗，或搭配日韓等相關受惠供應鏈個股。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，回顧過去工業革命發生原因，都因重大創新科技問世，驅動生產力提升，此波AI帶動的智能化革命從2023年開始，預期在各行業AI應用軟體持續開發下，仍將帶動AI高速發展，預估美、台股仍是最主要受惠市場，建議透過全球化布局科技主題基金，掌握中長線產業趨勢商機。

展望後市，接下來布局仍以AI受惠供應鏈為主軸，以半導體及晶片製造等龍頭企業為核心持股，此外，他觀察到軟體類股從川普在美國大選勝出後表現開始超越費城半導體指數，將聚焦布局能最快變現的AI技術軟體平台投資機會，另外搭配受惠降息循環、企業獲利成長延續的非AI產業題材。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美國科技股今年仍可維持亮眼表現，AI也仍是主旋律，隨企業在資訊科技支出優化緩解、生成式AI進入發展中期、成本下降，皆有利整合業者。