2025第1季基金投資趨勢／搶股票作夢行情 重押九成資金

復華投信表示，美歐降息、經濟擴張、企業獲利成長，將是支持2025年金融市場三大要素，加上過往第1季的作夢行情偏多，建議九成資金配置在股票型基金，以台股、美股及科技股為重心，搭配10%股債組合平衡型基金，因應政經情勢變化，掌握金蛇出洞、靈活前行。

台股2024年大漲28.4%，2025年持續看多，復華投信建議在投資組合中可配置30%的資金，平均分布在兩檔基金。其中，復華復華基金為台股一般股票型基金，強調全產業平衡布局，2024年漲幅高達39.2%，在所有台股基金中高居第五。基金以半導體股占34.4%最多，再來是電子零組件股的15.3%、航運股的10.4%；前三大持股為台積電、奇鋐、力旺。

復華復華基金經理人呂宏宇的布局，則是以趨勢明確的人工智慧（AI）供應鏈為主軸，包括半導體、高速運算及關鍵零組等件。此外，他還加碼籌碼穩定、基期較低的轉機股與降息受惠題材，掌握非AI產業表現機會。

復華台灣智能基金為首檔台股組合型基金，成立於2017年，經理人精挑主動式台股基金與市值型台股ETF，搭配投資等級債券ETF及指數型基金，兼顧台股多頭行情並發揮資產配置的分散風險效果。

在復華台灣智能基金，目前的最大部位是元大AAA至A公司債（00751B），其次是元大台灣50、元大台灣加權股價指數基金（指數型基金），個別比重都超過一成，接下來是統一黑馬基金、富邦科技，比重都超過6%。

美國是全球經濟與產業創新的領頭羊，復華建議美股基金也可占30%。復華美國新星基金以資訊技術股占32%最多，再來是金融股的14.6%、其他類股的13.4%；前三大持股為輝達、微軟、亞馬遜。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，持續看好2025年美股。復華美國新星基金採取「631比例」策略，六成布局成長性題材，因為產業趨勢明確，不怕政策干擾；三成掌握川普上任後放鬆監管與製造業回流美國帶來的機會；一成偏重降息受惠與防禦股。

2024年由AI領頭的科技股引領市場風騷，相關基金也可配置30%。復華全球物聯網科技基金在2024年大漲44.7%，在同型基金中名列前茅，目前規模128億元，在投信投顧公會分類的全球股票型基金78檔中居冠。基金有近七成在美股，其他是日股、台股、韓股等。前三大持股為輝達、微軟、台積電ADR。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，近期大型軟體公司表示AI需求加速，終端應用步入商業化。AI類股仍為未來布局核心，基金持股水位中性偏多，適時調整攻擊型和防守型類股比率，並布局部分產業基期較低且有望受惠企業資本投資增加的類股。

復華奧林匹克全球優勢組合基金採分散投資策略，並以主動型基金搭配ETF，追求以較低波動，來參與全球股債市長期報酬機會。基金逾六成為成熟市場股票、新興市場股票及產業股票，債券則主要為環球債券、新興債及非投資等級債。

復華奧林匹克全球優勢組合基金有三種級別，復華建議以新台幣不配息級別作為複合投資法的母基金，以增進投資效益；新台幣配息級別提供現金流；美元級別可作為外幣資金出路。此外，經理人朱展志接任該基金11多年來，操作優異，榮獲亞洲資產管理雜誌2024年「台灣最佳多重資產經理人」獎。