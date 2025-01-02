台股震盪向上，在2024年7月創歷史新高之後急殺又反彈，但投資人不畏市場動盪，持續低接台股高股息ETF。統計顯示，2024年11月六檔熱銷台股ETF中，以高股息ETF占四檔最多，清一色為季配，其次是市值型ETF占兩檔。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年11月最熱銷的ETF為國泰永續高股息（00878），單月吸金454.1億元，單月吸金金額高於第3季進帳439.6億元，也遙遙領先其他ETF。特別的是，00878在11月為零贖回。

國泰永續高股息在2024年創下多項紀錄，包括定期定額人氣王（定期定額戶數連43個月增加，目前已超過30.3萬戶）、受益人數最多（155.47萬人，打敗中鋼及台積電）、規模最大的高股息ETF等，最新規模來到3,756.6億元，為所有ETF第二大，僅落後元大台灣50的4,348億元。

元大高股息在2024年11月進帳199億元，為單月吸金亞軍。這檔成立於2007年，為國內第一檔高股息ETF，近來雖不及國泰永續高股息耀眼，但仍以穩健的表現及配息率持續受到國人青睞，最新規模來到3,606.5億元，為所有ETF第三大。

2024年11月吸金第三及第四名都是市值型ETF，分別為富邦台50吸金197.5億元、元大台灣50淨流入168.9億元。其中，富邦台50受惠於管理費用低，近年來規模持續成長，最新規模來到1,854.2億元，為台股ETF第六大，所有ETF第九大。

熱銷第五、六名都是高股息ETF，分別為群益台灣精選高息吸金144.3億元、元大台灣高息低波進帳89.2億元。群益台灣精選高息最新規模為3,050.7億元，為所有ETF第四名。元大台灣高息低波2024年4月以來資金陸續回流，規模成長到1,168億元，排名第15大。

國泰永續高股息是國內首檔季配ETF，2024年11月第四檔熱賣高股息ETF也都是季配型。相形之下，高股息月配ETF始祖復華台灣科技優息在風光近兩年之後，已有退燒跡象，在單月吸金金額連三月下滑之後，2024年11月淨流出13.1億元，為2024年3月以後首見。配息率持續下滑，加上績效不如預期，都是資金出走的原因。