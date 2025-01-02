東協概念基金2024年績效全數皆為3%以上的正報酬，法人表示，亞太發展中國家經濟成長穩定，多數東協國家GDP符合預期，但後市仍須留意川普政策上的變化，做為衛星資產配置。

根據CMoney統計至2024年12月30日，東協概念基金包括安聯中國東協、群益東協成長、復華東協世紀、日盛越南機會、中國信託越南機會等基金，績效皆超過10%以上，其中安聯中國東協基金績效達25.1%，表現亮眼。法人分析，觀察東協地區，越南及菲律賓2025年GDP成長率皆超過6%，分別為6.2%與6.6%。根據亞洲開發銀行《亞洲發展展望》最新報告顯示，亞太發展中國家的經濟成長保持穩定，但即將上任的川普政府的美國政策變化可能會影響該地區，包括美國貿易、財政和移民政策的變化，是2025年需要關注之處。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，整體而言，東協投資布局上可持續留意金融、通訊服務、工業、消費等產業表現。

多數東協國家GDP增長符合預期，惟受外部不確定性上升影響，出口數據表現疲弱，關注川普政府關稅政策影響程度；政府政策及企業活動方面，印尼政府宣布2025年基本工資調漲6.5%、新加坡吉寶集團加速亞洲及歐洲數據中心布局及馬來西亞Tenaga再生能源跨境銷售計劃等，政府政策推行及企業投資活動升溫有利經濟溫和擴張。

日盛越南機會基金研究團隊指出，如越南在內之東協地區，2024及2025年GDP成長率皆為4.7%，其中越南成長力道最亮眼，可達6.4%及6.6%，在經濟成長力支撐下，可關注相關基金表現。

其中，越南政府推出新五年計畫，2025年目標包括實質GDP成長7.0%~7.5%以及GDP排名達全球第31~33名，目前第35名，而2026~2030年的新五年計畫更加表明領導層推動社會經濟發展的堅定決心，而2025年公共投資預算創新高將會是經濟成長新動能。