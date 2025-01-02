快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

東協概念 表現正點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

東協概念基金2024年績效全數皆為3%以上的正報酬，法人表示，亞太發展中國家經濟成長穩定，多數東協國家GDP符合預期，但後市仍須留意川普政策上的變化，做為衛星資產配置。

根據CMoney統計至2024年12月30日，東協概念基金包括安聯中國東協、群益東協成長、復華東協世紀、日盛越南機會、中國信託越南機會等基金，績效皆超過10%以上，其中安聯中國東協基金績效達25.1%，表現亮眼。法人分析，觀察東協地區，越南及菲律賓2025年GDP成長率皆超過6%，分別為6.2%與6.6%。根據亞洲開發銀行《亞洲發展展望》最新報告顯示，亞太發展中國家的經濟成長保持穩定，但即將上任的川普政府的美國政策變化可能會影響該地區，包括美國貿易、財政和移民政策的變化，是2025年需要關注之處。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，整體而言，東協投資布局上可持續留意金融、通訊服務、工業、消費等產業表現。

多數東協國家GDP增長符合預期，惟受外部不確定性上升影響，出口數據表現疲弱，關注川普政府關稅政策影響程度；政府政策及企業活動方面，印尼政府宣布2025年基本工資調漲6.5%、新加坡吉寶集團加速亞洲及歐洲數據中心布局及馬來西亞Tenaga再生能源跨境銷售計劃等，政府政策推行及企業投資活動升溫有利經濟溫和擴張。

日盛越南機會基金研究團隊指出，如越南在內之東協地區，2024及2025年GDP成長率皆為4.7%，其中越南成長力道最亮眼，可達6.4%及6.6%，在經濟成長力支撐下，可關注相關基金表現。

其中，越南政府推出新五年計畫，2025年目標包括實質GDP成長7.0%~7.5%以及GDP排名達全球第31~33名，目前第35名，而2026~2030年的新五年計畫更加表明領導層推動社會經濟發展的堅定決心，而2025年公共投資預算創新高將會是經濟成長新動能。

延伸閱讀

阻中美關係快速惡化 北京欲抓住川普執政百日關鍵期

美前總統卡特1月9日國葬 川普：我會出席

2025展望／減稅、驅逐無證客…政治與經濟圍繞川普打轉

國防首長任命聽證 川普籲共和黨「有勇有謀」

相關新聞

11檔台股基金 叫好叫座

台股2024年再創豐收年，台股基金規模也跟著水漲船高，累計全年有15檔增幅超過五成，有11檔績效打敗大盤，為叫好叫座的台...

科技型十強 平均漲33%

台股科技基金年度績效前十強平均達33.3%，優於台股大盤績效。法人指出，AI仍是未來趨勢主旋律，建議挑選績效良好基金，定...

2025第1季基金投資趨勢／AI成長股+多重資產 降低波動

日盛投信表示，2025年人工智慧（AI）預計仍將是投資主軸，川普政策將影響國際貿易、通貨膨脹、降息展望。在第1季，建議投...

東協概念 表現正點

東協概念基金2024年績效全數皆為3%以上的正報酬，法人表示，亞太發展中國家經濟成長穩定，多數東協國家GDP符合預期，但...

美股基金 報酬率夠看

在機會與波動並存環境下，全球主要股市在2024年表現大多上揚，連帶投信發行海外股票基金，各類型基金平均表現也都繳出正報酬...

台股季配型 人氣旺

台股震盪向上，在2024年7月創歷史新高之後急殺又反彈，但投資人不畏市場動盪，持續低接台股高股息ETF。統計顯示，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。