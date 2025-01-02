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美股基金 報酬率夠看

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在機會與波動並存環境下，全球主要股市在2024年表現大多上揚，連帶投信發行海外股票基金，各類型基金平均表現也都繳出正報酬，當中又以具全球經濟與股市領頭羊地位的美國股票型基金表現最佳，平均報酬為29.7%，接近三成，其次則為全球一般股票型16.3%、單一國家型15.2%，而過去表現相對落後的大中華基金與中國A股基金也一掃陰霾，2024年平均表現分為13.0%和10.8%。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟領先指標仍持續向上，企業獲利穩健增長也有助帶動經濟成長，近期市場關注接下來川普新政，其上任後首要任務應為處理內政問題，關稅實際政策上路恐需耗費數月，且根據川普上次任期經驗，關稅或為其談判工具之一，影響程度應不至於太嚴重，此外，在其美國優先的立場下，政策面上料大多對美國有利，故對於美股後市仍正向看待。在投資布局方面，建議可持續留意具成長性與政策支持的產業，包括科技、非核心消費、金融等類股表現。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，勞動市場及服務業等消費數據顯示美國經濟進入2025年有上修的可能性，美股企業獲利全年預估將能維持14.8%的成長，預期川普就任後，美股仍能維持中長多延續的架構。

彭子芸認為，2025年美股投資主軸仍可聚焦AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，且這波由AI帶動的成長動能，將擴及至其他相關產業如醫療、非必須消費、金融等，而從企業體質分析，在正向經濟條件中，能給予美國企業更高的估值與更強健的財務狀況，特別是資訊科技、通訊服務、非核心消費和醫療保健四大趨勢產業未來的能見度。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，中國官方自2024年下半年來加速且加大力度推出經濟刺激政策，範圍包含貨幣、財政、資本市場及產業政策，後續還有財政政策的細節待公布，而市場等待政策落地及刺激成效，股市雖難免波動，但看好政策往正確的方向發展，仍觀察實施速度及效果，並期待形成正向的循環，帶來長期復甦。在類股布局方面，可持續留意科技、公用事業與政策受惠族群。

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