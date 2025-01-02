2025第1季基金投資趨勢／AI成長股+多重資產 降低波動

日盛投信表示，2025年人工智慧（AI）預計仍將是投資主軸，川普政策將影響國際貿易、通貨膨脹、降息展望。在第1季，建議投資人以AI為主的成長股票部位可占70%，聚焦台股、全球半導體股及越南基金；台灣多重資產基金占30%，以降低波動風險。

日盛投信指出，2025年的AI、雲端等科技商機將持續擴大，將使台灣出口延續成長態勢，基本面將持續進入復甦循環，台灣企業獲利有望再挑戰雙位數成長，台股基金可占配置的25%。

日盛上選基金是日盛的旗艦基金之一，成立已27年，目前布局掌握AI大趨勢方向，以AI上游為主、AI下游為輔，並以成長為主，價值為輔，挑選最具產業成長性的護城河公司；產業分布以半導體股占36.6%最多，其次是電子零組件股的10.1%、通信網路股的9.2%；前三大持股是貿聯-KY、台積電、旺矽。

另外，全球半導體基金也可配置25%的比重。日盛投信認為，2025年1月將進入新川普時代，市場震盪向上之際，短線波動風險在所難免。即使半導體類股基本面優異，也將仰賴選股勝出，現階段較看好三大主題。

首先，AI應用擴張，繪圖處理器（GPU）及其供應鏈將最直接受惠；其次，輝達以外陣營將持續追趕，光通訊/連接器族群可望成為接下來的發展焦點；第三，可適時掌握川普政策方向（川普交易行情），包括國防軟體、通訊IT服務及虛擬貨幣相關個股。

日盛全球關鍵半導體基金於2024年7月成立，為全台首檔主動型全球半導體基金，聚焦半導體產業成長機會。目前基金有63.8%在美股，再來是台股的11.3%、日股的5.2%；前三大持股為Astera Labs、輝達、愛德萬測試(Advantest )。近期操盤團隊將依據盤面及市場趨勢變化，適度換股操作，減持漲多的半導體股，並看好光通訊、軟體及IT服務類股，將精選擇優伺機介入。

越南長期成長動能強勁，相關基金可配置20%。日盛投信指出，越南政府將2025年國內生產毛額（GDP）成長目標調高至8%，其中公共支出將成為主要成長動力。

從中長期來看，最具吸引力且前景良好的四大產業將是銀行、零售、科技及工業，預期將受惠於「中國加一」的長期政策利多。

日盛越南機會基金成立於2022年1月，聚焦越南經濟長期成長潛力所帶動的投資機會，掌握大、中、小型股輪漲機會。

目前基金的金融股占37.9%最多，其次是地產股占12.8%、能源股占9.8%、科技股占7.5%。

在多重資產方面，日盛投信指出，目前台灣景氣對策信號在黃紅燈至紅燈的區間，台股走勢也一路升至波段高點，市場機會與風險相互平衡。如果在投資組合納入台灣優質多重資產基金，有助於投資人度過多變局勢、提高投資品質及效率。

日盛台灣多重資產基金成立滿兩年，布局台灣可轉換公司債、台灣特別股及台股高股息題材，可望受惠於降息循環。目前基金以可轉債占46%最多，再來是特別股的24.1%、ETF的19.4%；持有最多的ETF為元大台灣高息低波（占基金比重7.7%最大）、富邦台50（4.4%）、國泰股利精選30（3.3%）。