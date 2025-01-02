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科技型十強 平均漲33%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股科技基金年度績效前十強平均達33.3%，優於台股大盤績效。法人指出，AI仍是未來趨勢主旋律，建議挑選績效良好基金，定期定額長線布局，掌握超額報酬。

根據CMoney統計至2024全年度，觀察全數33檔台股股票型科技基金，篩選年度績效前十強，包括：台中銀數位時代、富邦科技、國泰科技生化、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、摩根新興科技、安聯台灣科技、瀚亞高科技、統一奔騰、台新2000高科技、合庫台灣高科技基金，其中前八強績效更優於台股大盤。

值得注意的是，台股基金年度績效王為台中銀數位時代基金，2024年績效達43.2%，超越台股大盤績效28.5%的1.5倍之多；亞軍富邦科技基金、季軍國泰科技生化基金績效也逾35%以上，表現亮眼。

台中銀投信指出，展望後市，迎接2025年投資布局上，待川普相關政策不確定因素消除後，台股回歸反應基本面，股票基本面分析可以運用營收數字，上市/櫃企業月公布營收，若未來成長動能持續，隨著股東權益增加，股利與股價自然也會水漲船高，故台股布局考量企業營收成長，有機會跟對趨勢選好股。

至於關注部分，安聯投信表示，美國消費電子展將於 7 日至 10 日於拉斯維加斯舉行，將展示最新AI科技先進技術，可望持續帶動AI 相關類股及可轉債。

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