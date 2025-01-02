11檔台股基金 叫好叫座
台股2024年再創豐收年，台股基金規模也跟著水漲船高，累計全年有15檔增幅超過五成，有11檔績效打敗大盤，為叫好叫座的台股基金代表。
據投信投顧公會統計，國內投資股票型（台股基金）2024年以來至11月底整體規模成長逾700億元、增幅14%，同期間增幅超過類型平均的台股基金有50檔，15檔成長幅度超過五成，復華有三檔進榜、國泰、統一、富邦各有二檔，路博邁、野村、台新、日盛、台中銀、新光各有一檔。
復華復華、復華全方位、路博邁台灣5G股票、野村台灣高股息、台新台灣中小、統一台灣動力等六檔基金規模增幅逾一倍，績效普遍有三至四成，表現最為突出。
儘管台股加權股價指數2024年最後一個交易日收黑，但12月全月仍大漲772點，預料在月線收紅帶動下，台股基金規模仍有望攀高。
展望後市，復華全方位基金經理人呂宏宇表示，台股2025年受惠AI趨勢，股市長多趨勢未變，整體企業獲利預估延續今年表現，仍將有兩位數以上增幅，但增速放緩，因此選股將更著重企業獲利成長性及評價合理性。
近期觀察到美國軟體業受惠AI落地帶動企業訂單成長及成本下降，預期AI投資變現的能見度提升，將帶動硬體供應鏈投資持續增加。
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