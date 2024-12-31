台股基金帶勁 衝出佳績

2024年落幕，12月境內外基金出現股債同跌。統計至30日止，12月境外基金績效平均下跌1.3%，股票型跌幅1.7%遜於債券型的0.5%，多數類型股票型基金負報酬，但台股基金笑傲江湖，以4%正報酬跑贏各大類型基金。

聯準會最近一次會議，將2025年降息次數從四次下修至二次，鷹派立場使股、債市同步承壓。產業及商品型基金中，黃金基金下跌8.2%，表現居末，但科技型基金維持強勢格局，上漲1.5%，也是去年12月唯一上漲的產業型基金。

國內核備股票型基金績效

就地區來看，以科技股為大宗的台股，同步受惠於國際科技股的強勢表現，上漲4%，大中華基金也有3.99%漲幅，一則是因資產池有台、美股，另一原因是中國政府定調2025年要實施「適度寬鬆」的貨幣政策與更加積極的財政政策，是十餘年來在貨幣政策立場上的首次轉變，提振陸股投資人信心。

債券型基金方面，隨市場預期高利率將維持更久，美國國庫券表現居前，上漲1.1%，而到期期限較短的非投資等級債也表現穩健，環球、美國非投資等級債基金分別上漲0.4%、0.3%，全球、拉丁美洲、美國中小等債券下跌2.4%~6.4%不等。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜‧德賽表示，川普政策若被完全執行，美國十年公債殖利率將可能高於5%，但考量共和黨可能抵制擴大財政赤字，繼而限縮財政寬鬆幅度，將壓抑十年公債殖利率上行空間處於4.5%~5%。

現階段建議，以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金為主，因受惠各類債市降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間及川普政策行情。

對債券市場，百達投顧建議採取兩個主要策略介入，分別是受利率變動影響較低的美元中短期債券策略和全球非投資級債券策略，兩個策略共同優勢在其低存續期特性，可降低利率風險。

富蘭克林證券投顧建議，第1季掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選美國平衡型基金為核心，股市建議兵分三路，除創新科技產業型基金外，建議逢震盪加碼美國小型股票型、公用事業、基礎建設產業型基金，卡位川普紅利。