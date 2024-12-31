全球公司債 魅力十足

美國聯準會（Fed）鷹式降息，投資人對2025年債市投資前景產生疑慮。法人指出，Fed在1月底不降息的機率增加，但應該不致於轉成升息。目前美國債券殖利率仍有吸引力，投資人宜布局全球，掌握各市場各債種的投資機會。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，Fed可能從今（2025）年1月進入觀望階段，但降息的傾向仍然存在，未來仍須評估通貨膨脹及失業率的進一步變化，才可能啟動新一輪降息。Fed貨幣政策基調將繼續以支持經濟穩定為主，短期內轉向升息的可能性較低。

施羅德投信產品發展部協理蔡宛庭分析，Fed調整利率預期的原因主要是，Fed略微調高美國經濟成長預估值，但較明顯調高對通膨的預期。此外，考量川普新政府上任後，政策不確定性較高，因此對貨幣政策採取較謹慎的做法。

展望2025年，蔡宛庭指出，Fed降息步調將放緩，但尚未考慮升息，顯示債市並未重新進入利空環境，只是高利率環境可能更久，因此短線上利率的大幅震盪恐已過度反應。目前美國債券殖利率仍處於具吸引力水準，高於過去十年平均。

蔡宛庭表示，歐洲央行（ECB）降息空間較多，且歐洲公司債更具評價面優勢。整體來看，當前美國債券投資著眼參與高利環境，提供逢高鎖定息收機會，而歐洲債券則兼顧息收及資本利得潛力，因此布局全球公司債基金可一舉掌握債市報酬契機。

百達投顧指出，2025年全球經濟將溫和成長，通膨壓力緩解，大多數成熟市場公債實質利率將維持正值。美國10年期公債殖利率目前約4.5%-4.6%，預計到2025年底將略微下降至4.3%。這意味債券投資者較難透過利率的變動來取得獲益，與其希望從利率變化賺取資本利得，不如把焦點放在利率變動以外的報酬來源。

百達投顧建議，投資人在2025年可布局兩類債券，即美元中短期債券及全球非投資級債券，兩者存續期間都較低，受到利率變動影響較小，因此降低利率風險。