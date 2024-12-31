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中租母子基金 規模大增

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

中租（5871）集團旗下「中租基金平台」近年來業務大有斬獲。2024年中租基金平台的母子基金資產規模年成長率達64%，而受惠台股大漲的基金申購熱潮，當中的境內母子基金規模更激增139%，成為最大成長動能來源。

中租基金平台是基金平台界的母子基金始祖，為首家推出可跨品牌投資母子基金「中租母子鎖利GO」的基金平台業者。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，母子基金機制是投資人應對市場不確定性的實證有效工具，「中租母子鎖利GO」上線三年來用戶持續增加，申購留存率高達78%，不像一般單筆投資容易短進短出，更能有效幫助用戶執行「長期投資」的紀律；更有超過一半的用戶，會加購至少第二組母子基金契約，顯見用戶的喜愛程度。

蘇皓毅認為，「中租母子鎖利GO」的成功歸功於四大創新特色：一是透過五道機制汰弱留強，建立優質的常勝軍基金清單；二是子基金運用彈性的四大加減碼條件，積極建立市場投資部位。

第三是投信顧業界唯一導入停利後自動增額扣款機制，讓養大的母基金持續創造複利效益；第四是提供靈活的資金提領機制，滿足投資人月月提領資金需求。

2024年全球主要央行吹起降息風，面對以美國為首的全球降息趨勢，傳統的配息基金可能無法再提供穩定現金流，過去有月月領息需求的投資人，應該要提早做因應。

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