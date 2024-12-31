AI、電動車鏈 錢景閃亮

台積電（2330）法說將於元月16日登場，市場無不期待台積電能帶領大盤再攀高峰。就近來投信法人對2025年台股的看法，普遍認為今年仍有高點可期，同時也是全球股市中相對看好的市場，可望持續推升台股基金表現。

台新2000高科技基金基金經理人沈建宏指出，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，另外最疲弱的中國股市都止穩回升，國際股市氣氛正向，因此到農曆年前台股可樂觀看待，拉回仍應擇優布局。

類股操作上，看好AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、關鍵零組件、生技產業、電動車+汽車電子化供應鏈、低軌道衛星、半導體上游材料、高股息殖利率族群等。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，聯準會降息周期，有利於2025年多數產業業績有機會回到成長軌道，新款AI伺服器GB200系列將於首季進入大量出貨階段，AI邊緣裝置潛在需求將持續樂觀，有助於多數產業生產力循環向上。

姚宗宏指出，持續看好半導體先進製程、AI邊緣裝置，低基期景氣循環產業如車用半導體與航運，預期業績有機會因中國救市提前進入旺季，整體股市仍中性偏正面看待。

須留意川普新政恐導致貿易戰進一步升級，造成市場動盪。惟全球降息趨勢將刺激終端需求回升，AI產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場布局。

安聯投信台股團隊也認為，今年企業預估獲利仍有望維持兩位數成長的態勢，預料台股基本面將持續往上；中國政府提振內需、刺激消費等政策，也有利於挹注短期市場信心，在這些利多支撐下，農曆年前台股有望維持震盪向上。

在非電族群部分，美國經濟軟著陸有利相關外銷類股，有助台灣本土內需表現穩健，企業獲利隨景氣復甦有望朝向正面發展，可關注具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股，如運動休閒、紡織等。