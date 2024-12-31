錢進債券商品 挑中短天期

隨美國聯準會降息，穩定配息的月配型債券ETF吸引收益型投資人目光。觀察近一年發行的月配型債券ETF，最多有已經歷11次配息，最少也有配過二次，不論配息時間長短，填息率平均都有五成以上。

其中凱基美國非投等債（00945B）上市至今經歷六次除息，每次都完成填息，反映六次配的債息都已穩穩入袋，而非賺了債息卻賠了價差。

法人表示，上周整體市場因耶誕節及年底將近，交投清淡，然因市場持續反映川普政策及降息放緩，帶動美債殖利率上揚，仍處近七個月高檔。

展望後市，隨著川普走馬上任進入倒數階段，市場對川普新政的期望升溫，並預期川普的關稅、移民、減稅、監管鬆綁政策，整體而言，將有利經濟，但不利於抑制通貨膨脹效果。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，考量通膨上行風險升高，以及部分官員釋出放慢降息速度訊號，聯準會調高今年底利率預測，美債殖利率維持高檔，債券布局建議不宜過度期待大幅降息，以免承擔過多利率風險。

在經濟前景持續強韌、債券違約率可望維持低檔的前提下，鄭翰紘認為可適度放寬信評追求票息，透過中段信用評等的信用債券提升票息水準，配置中短天期債券降低利率風險。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，未來降息步調放緩，債券實現資本利得的速度也較緩慢。在期待資本利得的同時，還是要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券獲取債息報酬。

郭修誠表示，分析聯準會的最新政策，本次降息循環可能重演1995年的緩降息步伐，因此以往利率下調對長天期債券的影響將限縮。

根據彭博數據觀察，去年初以來至11月底，相較於長天期美公債，長天期投等債的總報酬相對較穩，原因就是債息的收入較多。

從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，除了可享相對穩定的息收外，還需要更長的時間才能實現額外的資本利得，但就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。